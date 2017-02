US-Baseball-Profi Trevor May steigt bei Luminosity Gaming ein. Der Profi der Minnesota Twins wird tatsächlich als Streamer unterwegs sein, was er ohnehin via Twitch macht, allerdings aktuell nur mit 4500 Followern. May spielt Overwatch, für und mit Luminosity Gaming dürfte die Bühne nun größer werden. Coole Sache, oder wie seht ihr das?

Photo: Luminosity Gaming

