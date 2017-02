Gerücht: Neymar investiert in LoL-Team

Die Brasilianische Weibseite Veja.com will erfahren haben, dass Top-Fußballspieler Neymar in ein League of Legends-Team investiert hat. Damit wäre er nicht der erste Promi-Fußballer, der das tut. Cristiano Ronaldo hat bekanntermaßen ebenfalls ein Faible für eSports.

Die Kollegen von Veja verraten jedoch nicht, in welches Team Neymar investiert. Doch wer um die Nähe des Fußballers zu Origens Enrique "xPeke" Cedeño Martínez weiß, der ja ebenfalls bei Gilette unter Vertrag steht (genauso wie Neymar), könnte auf der richtigen Spur sein. Aber wie gesagt, das sind alles nur Gerüchte, und die sagen auch, dass Neymar Interesse an einem eigenen CS:GO-Team habe... Was denkt ihr dazu? Alles nur die Wahrheit oder reinster Quatsch?

Photo: David Ramos / Getty Images

