Fnatic macht mit dem italienischen Erstliga-Fußballclub AS Roma ein eigenes eSports-FIFA 17-Team auf. Fürs Team bestätigt sind bereits Aman "Aman" Seddiqi, Sam "Poacher" Carmody und Nicoló "Insa" Mirra mit Colin Johnson als Team-Manager. Die eSports-Experten Fnatic kümmern sich im Rahmen der Partnerschaft um die Logistik, der AS Roma gibt den guten Namen her.

