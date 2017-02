LCL-Team M19 kassiert große Investition

Das League of Legends-Team M19, das in der russischen LCL-Liga spielt, kassierte jüngst eine große Investition im Form eines Sponsoring-Deals mit Strongbow Investment. Das berichtet Yahoo Esports. M19 hat gerade erst das Team Albus Nox Luna gekauft und darf nun in einen Gaming-Villa namens "Manor Nikolsky" einziehen, die rund 22 Millionen US-Dollar kostet. Jeder Spieler soll ein eigenes Trainingsprogramm bekommen, eine gesunde Umgebung zum Spielen und einen Sportpsychologen als Betreuer. Klingt ein bisschen krass, oder wie seht ihr das?

Photo: M19

