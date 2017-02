Der Umsatz durch eSports soll dieses Jahr 696 Millionen US-Dollar erreichen. Das zeigen Berechnungen von Newzoo. Bis 2020 soll es möglich sein, die Marke von 1,5 Milliarden US-Dollar Umsatz zu knacken. Der 2017 Global eSports Marktbericht ist die dritte Ausgabe, eine kostenlose Version gibt es hier. Im Bericht wird erwähnt, dass der berechnete Umsatz von 696 Millionen Dollar einem jährlichen Wachstum von 41,3 Prozent entspricht. Die zukünftige Investition von Marken wird auf 516 Millionen Dollar geschätzt. Heruntergebrochen wird das Ganze auf 155 Millionen Dollar Werbung, 266 Millionen Dollar Sponsoring und 95 Millionen Dollar Medienrechte. Die Konsumenten sollen dieses Jahr um die 64 Millionen Dollar für Merchandise oder Tickets ausgeben.

Der Bericht gibt ebenfalls einen Einblick in das Publikum, so rechnet man dieses Jahr mit rund 385 Millionen Zuschauern, 191 Millionen davon gelten als eSports-Enthusiasten, die restlichen 194 Millionen als Gelegenheits-Zuschauer. Die Zahl der gelegentlichen Zuschauer soll sich dabei jedoch bis 2020 um weitere 50 Prozent steigern, so dass man mit rund 286 Millionen Zuschauern rechnet.

Newzoo erwähnt zudem, wieso Wetten nicht eingerechnet wurden: "eSports-Wetten sind momentan ein heißes Thema in der Echtgeld-Spieleindustrie, da Wettunternehmen in eSports ein riesiges Potenzial sehen. Das Wetten ist schon seit einigen Jahren verbreitet, da es dafür nicht die Organisation der eSport-Firmen benötigt. Vor drei Jahren erwähnte ein traditionelles Wettunternehmen, dass eSports bereits der siebentgrößte Sport sei was das Volumen der Wetten angeht.

Die zwei Industrien seien durch offensichtliche Gründe voneinander getrennt. Dazu komme, dass Sportwetten ein weitaus größeres Geschäft sind als Medienrechte, Sponsoren und Verbraucher-Einnahmen vereint. Als Beispiel hat die NFL letztes Jahr 13 Milliarden US-Dollar generiert, doch Fantasy-Ligen und Wetten mit American Football kamen auf Einnahmen von 50 Milliarden Dollar. Mit immer mehr großen Firmen, die eSports-Wetten anbieten, ist es möglich, dass die Wetten alleine größer sind als die eSports-Wirtschaftsmacht selbst."

