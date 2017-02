Trumps Einreiseverbot für Muslime trifft internationalen E-Sport

Nur wenige Tage nach dem Start des kontroversen Einreiseverbots für Muslime in den Vereinigten Staaten, klagt die E-Sport-Szene bereits über erste Schwierigkeiten. IraqiZorro von Vainglory ist einer der betroffenen Spieler, da er aus dem Iran stammt. IraqiZorro ist nun nicht länger in der Lage, für Vainglory in den USA an Turnieren teilzunehmen. Er schreibt dazu:

"Ich denke ich bin noch immer in einer "Schock-Phase", denn aktuell bin ich nicht in der Lage, zu verstehen, dass das jetzt tatsächlich unsere Realität ist..."

Super Smash Bros.-Spieler Mr.R bestätigte, dass auch seine Einreise von den zuständigen Behörden verhindert wurde. Street Fighter V-Pro Arman "Phenom" Hanjani teilte auf Twitter mit, dass er wegen Trumps Verbot nicht an der Capcom Pro-Tour in der nächsten Woche teilnehmen werde. Diejenigen Top-Spieler, die vom Einreiseverbot betroffen sind und sich derzeit noch in den Staaten aufhalten, befürchten, das Land für Veranstaltungen außerhalb Nordamerikas verlassen zu müssen. Das Risiko, anschließend nicht mehr nach Hause zu kommen, wiegt momentan einfach zu groß, um im europäischen oder asiatischen Markt mitzumischen.

Donald Trump hat in der letzten Woche die umstrittene Regelung erlassen, die jedem, der aus einem muslimischen Land stammt - darunter Iran, Irak, Lybien, Somalia, Sudan, Syrien und der Jemen - für mindestens die nächsten 90 lang den Zutritt zu den Vereinigten Staaten verwehrt. Gestern wurde jedoch bekannt, dass Bürgern mit einer zweiten Nationalität, von dieser Regelung ausgeschlossen sind, zumindest wenn sie einen gültigen Pass aus einem anderen Land vorweisen können.

