Lagardère Sports tut sich mit Unicorns of Love zusammen

Die Sportvermarktungs-Agentur Lagardère Sports hat ihre Partnerschaft mit dem E-Sports-Verein Unicorns of Love bekanntgegeben. Die Unterstützung wird insbesondere dem League of Legends-Team zu Gute kommen und umfasst die Bereiche "Sponsoren-Aquisition, Produktentwicklung und die Erweiterung digitaler Kanäle". Lagardère Sports wird die Unicorns of Love außerdem bei der Entwicklung und Pflege digitaler Medienrechte unter die Arme greifen und will in Zukunft Wachstum verzeichnen. Lagardère Sports unternimmt diesen Schritt, um eigene Erfahrung mit dem Themenfeld E-Sports zu entwickeln und ihre Expertise aus dem realen Sport in die virtuellen Welten zu übertragen.

Robert Müller von Vultejus, Managing Director bei Lagardère Sports Deutschland: "Wir sind sehr froh darüber, den E-Sports-Markt betreten zu dürfen, indem wir die Unicorns of Love bei uns unter Vertrag nehmen. Wir glauben, dass traditioneller Sport und E-Sport voneinander profitieren werden. Die Unicorns of Love sind herausstechend in ihrem extravaganten Auftreten, der starken und wachsenden Fanbasis und ihrer zielgruppengerechten Kommunikation. Wir sehen großes Potential darin, die Unicorns of Love zu einer der führenden Marken im E-Sports zu lassen."

Photo: Unicorns of Love

