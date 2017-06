Forza Motorsport 7

Der "König der Rennsimulationen" klingt vielleicht nach einer Übertreibung, aber ganz ehrlich - es gibt nicht viele Serien, die Forza in den letzten Jahren das Wasser reichen konnten. Der siebte Teil des flotten Franchise scheint nicht nur die Meisterschaft zu zementieren, er entwickelt sie weiter. Als wir Gelegenheit hatten, uns in Los Angeles einen Xbox-Controller zu schnappen, war das nicht nur etwas Besonders, weil es sich hier um ein neues Forza handelte, sondern auch weil wir es auf der neuen High-End-Konsole spielen durften.

Wir hatten die Wahl zwischen drei Strecken und Game-Modi, die alle sorgfältig ausgewählt waren, um alle Aspekte des Spiels zu zeigen. Wir rutschen mit dem heißen, neuen Porsche über nassen Asphalt und steuern ein paar wirklich schwere Trucks mit halsbrecherischem Tempo über eine staubige Piste. Das Porsche 911 GT2 RS 2018 war sehr beeindruckend, aber die digitale Version im Spiel zu fahren, hat mich nicht weniger begeistert.

Die tatsächlichen Rennen sind in guter Form und bauen auf dem Fundament von Forza Motorsport 6 auf, was gut so ist. Die Beschleunigung und die Kraft der Reifen meines Nissans GTR vibrieren unter meinen Fingerspitzen und als es beginnt zu regnen, fange ich an, mir über veränderte Bremspunkte Gedanken zu machen. Die Kurven können einfach nicht mehr so eng genommen werden wie vorher, sonst schießt es uns raus. Die Truckrennen haben mich da weitaus weniger beeindruckt. Es fehlt ihnen an Gewicht und die Physik fängt ihre Masse und die enorme Größe nicht richtig ein. Aber es handelte sich auch nur um eine Strecke und ich bin neugierig auf mehr.

Werbung:

Die Forza-Reihe ist bekannt dafür, dass wir die Fahrzeuge anpassen können und virtuell eigentlich an allem rumfummeln dürfen. Natürlich ist es trotzdem noch Forza, aber jetzt können wir sogar dem Fahrer Rennanzüge verpassen - vom modernen Rennanzug bis hin zu den Klassikern aus den Sechzigern und Siebzigern. Das verändert nicht das Gameplay, aber macht die Spielerfahrung noch persönlicher.

Forza Motorsport 7 wird mit über 700 Fahrzeugen an den Start gehen und 30 unterschiedliche Strecken bieten. Forza Motorsport 6 hat unterschiedliches Wetter eingeführt und das System wurde jetzt mit dynamischem Wetter noch weiter ausgebaut. Heftiger Regen kann uns jetzt jederzeit überraschen und man muss sich an die Situation anpassen weil dadurch eigentlich alles schwieriger wird.

Forza 7 sieht wunderschön aus. Die geschmeidige Framerate zusammen mit der 4K-Auflösung sorgt für unglaubliche Details und das nicht nur bei den Wagen, sondern auch auf den Strecken. Wenn die Sonnenstrahlen den Asphalt nach einem Regensturm zum Glänzen bringen, sieht das einfach fantastisch aus. Die Power der Xbox One X zeigt sich überall. Ob beim dynamischen Wetter oder den detaillierten Fahrzeugmodellen, die 60 FPS sind brillant wie immer. Turn 10 scheint diesmal auch den Sound auf den Punkt gebracht zu haben. Die brüllenden Motoren, das Geräusch der Schaltung und das Quietschen der Reifen passen hervorragend zur großartigen Grafik.

Forza Motorsport 7 wird auf jeden Fall zeigen, wozu die Xbox One X in der Lage ist, daran besteht kein Zweifel. Hochaufgelöste 4K-Grafik, eine tolle Framerate, jede Menge Fahrzeuge und pures Fahrvergnügen. Man sieht, dass Turn 10 hart an diesem Spiel gearbeitet hat und trotzdem das stabile Fundament beibehält, auf dem die Serie ruht. Momentan kann damit einfach niemand mithalten. Forza 7 erscheint am 3. Oktober für PC und Xbox One, eine verbesserte Version für die Xbox One X kommt zusammen mit der Konsole im November.