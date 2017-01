Es ist nicht länger eine Überraschung. Splatoon 2 ist mit seiner Idee, eine wirklich starke Community im eSport aufzubauen, ein echtes Statement von Nintendo. Und die Japaner müssen hier noch Fuß fassen. Zum Start von Nintendo Switch gibt es einen Nachfolger des populären Wii U-Titels. Das ist durchaus eine mutige Strategie, denn wenn Nintendo früh eine Fan-Basis aufbauen kann, würde es das System über Jahre beleben, ganz so wie es auch andere Online-Multiplayer-Hits vermögen.

Das sind natürlich nur Vermutungen, denn die kurze Demonstration im Rahmen der ersten Vorstellungen von Nintendo Switch hat genau diesen Annahmen nicht abschließend unterfüttert. Die Anspielrunde hat gerade so gereicht, um sich mit dem Gameplay vertraut zu machen - und das kennt man ohnehin schon. Auf den ersten Blick gibt es keine großen Veränderungen - erfahrene Spieler werden sich wie zuhause fühlen.

Es sind zwei Jahre vergangen seit dem ersten Splatoon und das zeigt sich bei den Inklings, die jetzt erwachsener sind.

Um es noch uninteressanter zu machen, wurde auch noch eine Demokarte gewählt, die mit ihrem urbanen Stil einer ähnlichen Karte aus dem ersten Spiel stark gleicht. Das Design ist natürlich nicht identisch und fordert neue Strategien ein. Es gibt unterschiedliche Routen und Teams finden neue Möglichkeiten, böse zurückzuschlagen, wenn sie am Spawnpunkt eingesperrt werden.

Das Design der Spielfiguren zeigt die Evolution dann schon deutlicher. Es sind zwei Jahre vergangen seit dem ersten Splatoon und das zeigt sich bei den Inklings, die jetzt erwachsener sind. Sie wirken härter - vielleicht wegen der vielen Kämpfe. Ihre Gesichter sehen ernster aus, trotz ihres Lächelns und den bunten Farben. Ist etwas geschehen, das die Veränderung verursacht hat? Splatoon 2 bekommt eine komplexere Geschichte mit mehr Tiefgang, auch wenn wir darüber eigentlich noch nichts wissen. Denn - auch wenn es nicht gesagt wurde - der grauhaarige Charakter am Ende des ersten Trailers, er wirkt wie ein Protagonist oder Antagonist.

Die Demo zeigt auch, wie groß der Unterschied zwischen den Konsolen ist, auch wenn der visuelle Ursprung offensichtlich ist. Es werden flüssigere Bilder in 60 FPS geboten. Die 1080p-HD-Darstellung sorgt für Schärfe und die komplexeren Modelle sind die größten Unterschiede. Das alles lässt sich auch problemlos auf dem kleinen Bildschirm zocken. Das flachere Bild der Wii U sorgt für mehr Sichtfeld an den Seiten, aber danach werden die Splatoon-Spieler vermutlich nicht fragen. Die 720p fallen dank der kleineren Größe des Tablet nicht ins Gewicht.

Durch den Verlust des zweiten Bildschirms fällt der Überblick über die Karte weg und man kann nicht dorthin tippen, wo man spawnen möchte.

Bei der Ausrüstung hat sich immerhin was getan. Die neue Dual-Pistole scheint eine totale Überarbeitung des Arsenals anzudeuten. Sie ist agil und komfortabel, hat genug Power und verschwendet wenig Tinte. Ich habe auch eine neue Spezialattacke ausprobiert, die den Inkling ungefähr fünf Meter anhebt, damit sich Kanonenschüsse besser platzieren lassen. Wenn mich der Sniper nicht erwischt hätte... aber ich hatte viel Spaß, die ganze Karte in zehn Sekunden zu klären. Ob sie noch überarbeitet wird? Ziemlich sicher.

Splatoon entstand in direkter Verbindung zur Wii U - und der Wechsel der Plattform fällt auf. Durch den Verlust des zweiten Bildschirms fällt der Überblick über die Karte weg und man kann nicht dorthin tippen, wo man spawnen möchte. Auf der Nintendo Switch werden wir mit X abgesetzt und der Ort wird mit dem Fadenkreuz oder dem Motion-Sensor gewählt. Nervt zwar nicht besonders, aber in solchen Situationen vermisst man den so unbeliebten zweiten Bildschirm. Dann wären da noch die Controller. Die Joy-Cons sind so viel besser, viel präziser und sensibler als die der alten Konsole. Ob nun mit dem Pro-Controller oder dem Joy-Con gespielt, Splatoon 2 spielt sich sehr flüssig.

Eine Karte, eine Waffe und ein Spezialangriff - und dann noch die neue Steuerung/Controller und die Möglichkeit unterwegs zu spielen. Das durfte ich mir in der kurzen Demo von diesem Titel ansehen, der so viel mehr Verantwortung als der Vorgänger zu tragen hat. Ich habe nicht genug gespielt um zu sehen, ob dieses Spiel einen Nachfolger oder Port benötigt hat. Aber wenn ein Spiel alles hat, um erfolgreich zu sein, dann dieses. Es sind die ersten Schritte von Splatoon 2 und sie gefallen mir, aber ich brauche mehr und das möglichst bald.