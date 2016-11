Super Mario Maker war zweifellos einer der wichtigsten Titel auf Nintendo Wii U im vergangenen Jahr. Der Titel war sehr erfolgreich ( und hatte eine Traumwertung bei uns). Wir durften mit Mario eigene Jump'n'Run-Welten bauen, der Phantasie waren kaum Grenzen gesetzt und die Kreativität des Outputs über die Monate nach Release war und ist bis heute erstaunlich. Am Ende ein beispielloser Erfolg, bei dem die Community sehr viel dazu beigetragen hat, die Nintendo-Server mit unzähligen faszinierenden Levels zu füllen - und in vielen Fällen auch sehr schwierige, wobei man als Uploader das Level ja einmal selbst geschafft haben muss.

Eigentlich fast selbstverständlich, dass Nintendo irgendwann Super Mario Maker for Nintendo 3DS angekündigt hat. Das ist im Prinzip eine sanft erweiterte, tragbare Version der Wii U-Meisterwerks. Es ist aber eben keine Kopie des Originals, sondern fügt neue Features und Verbesserungen hinzu, die perfekt zum Handheld-Prinzip passen.

Es gibt außerdem Welten und darin verpackt 100 Level Super-Mario-Herausforderungen, die genau wie ihr Gegenstück auf der Heimkonsole funktionieren.

Viele der Super Mario Maker-Inhalte wurden komplett neu gestaltet, um zur Handheld-Plattform zu passen. Das wird gleich klar, wenn man das Spiel starten und sich die neue Tutorial-Funktion reinzieht. Präsentiert durch interaktive Videos werden wir mit den grundlegenden Idee des Level-Design vertraut gemacht. Diese interaktiven Lektionen werden von Herrn Yamamura gehalten - als eine bizarre Tauben-Version einer selbst. Außerdem hilft Assistent Mashiko. Er bereits ein erfahrener Level-Designer ist, kann diesen Teil überspringen und gleich Level bauen gehen. Mit diesen interaktiven Tutorials will Super Mario Maker for Nintendo 3DS neue Spieler erreichen, unabhängig davon, ob sie jung oder alt, lässig oder unerfahren sind.

Außerdem gibt es einen neuen Super-Mario-Herausforderungsmodus, der nicht Teil der Wii U-Version war. In diesem Modus, der schnelle Spielrunden für unterwegs bietet ist, können wir in 18 Welten natürlich Prinzessin Peach aus den Klauen von Bowser zu retten. Um vorwärts zu kommen, müssen wir jedes Level erfolgreich abschließen und ein bestimmtes Ziel erreichen. Danach ist auch der Memobot-Modus freigeschaltet. Wer ein Level vervollständigt, entsperrt nicht nur eine Medaille, sondern auch ein zweites Ziel. Jedes Level hat in der Tat zwei Ziele und folglich gibt's auch zwei Medaillen zu verdienen. Diese Ziele verschmelzen, sobald der Memobot-Modus freigeschaltet ist. Hier findet man nun auch selbst oder von anderen erstellten Level, die vis Street Pass empfangen werden können.

Für beide gibt es auch ein neues, härteres Schwierigkeitsniveau. Mit diesen beiden Modi bietet das 3DS-Werk bereits einen massiven Pool von Inhalten. Allerdings sind einige Level der Wii U-Fassung äußerst umfangreich und komplex in Bezug auf Details und Inhalte - und so darf man nicht damit rechnen, dass alles auf dem 3DS kompatibel sein wird. Aber es wird unterm Strich mehr als genug sein. In der Kategorie "Empfohlene Level" sind die beliebtesten von Spielern ausgewählten Kurse enthalten, auch wenn in dieser Version das Rating-System entfernt wurde. Als Ergebnis sind die beliebtesten Levels auf 3DS jene, die am meisten gespielt wurden auf Wii U. Außerdem hat Nintendo auch einige Level selbst ausgewählt.

Beim Erschaffen der Level ist das System identisch zum Spiel auf Wii U - aber vom Start weg sind knapp die Hälfte aller Tools verfügbar.

Ein weiterer wichtiger Unterschied ist das Share-System für die Level. Im Gegensatz zur Wii U-Version dürfen wir unsere Kreationen nicht direkt auf die Nintendo-Server teilen, das geht nur via Street Pass und lokal. Diese Idee hängt mit dem Handheld zusammen und der Tatsache, dass Spieler tendenziell seltener Zugang zu einer Internetverbindung haben. Es lassen sich aber via Street Pass neue Level von einem anderen Spieler abgreifen, wenn der 3DS mit diesem Dienst verbunden ist und auf teilen (senden oder empfangen!) steht.

Wir haben die gleichen Werkzeuge, mit dem Unterschied, dass etwa die Hälfte der verfügbaren Features sofort ab Beginn verfügbar ist, während die restliche Hälfte durch die Überwindung von Herausforderungen im Spiel freigeschaltet wird. Das ist super, weil dadurch die Möglichkeiten einfach viel größer sind vom Start weg. Ein weiterer interessanter Aspekt dieser Version ist, dass es keine Notwendigkeit gibt, die eigenen Level vor dem Tausch abgeschlossen und durchgespielt haben zu müssen. Denn jeder Spieler hat die Möglichkeit, das empfangene Level zu verändern und zu modifizieren, um es dann erneut zu teilen.

Obwohl ich zunächst etwas skeptisch gegenüber der 3DS-Fassung war, muss ich zugeben, dass sie Laune bringt. Die Tatsache, dass Nintendo das ursprüngliche Spiel an die Plattform angepasst hat, es aber immer noch Spaß bringt und frisch wirkt, ist schon ein Treffer. Wer auf der Wii U lange gespielt hat, wird hier nicht viel Erfüllung finden, aber alle anderen haben sicher großen Spaß mit dem kleinen Super Mario Maker for Nintendo 3DS.