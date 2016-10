Als bekannt wurde das The Creative Assembly Halo Wars 2 entwickelt, wurden einige Leute da draußen ziemlich nervös. Nicht, dass die Total War Reihe irgendwie schlecht wäre - ganz im Gegenteil. Es ging eher darum, dass der echte Thrill des ersten Halo Wars das Gameplay war und es brillante Spielmechaniken bot, die sich doch sehr von Total War unterscheiden. Aber nach der ersten Beta war klar, dass sie die Fundamente beibehalten und darauf aufbauen würden.

Creative Assembly und 343 Industries haben in Redmond viel über die Story des Spiels und was sie mit ihr erreichen wollen gesprochen. 28 Jahre sind seit dem ersten Spiel vergangen, Captain Cutter und die Crew der Spirit of Fire waren in dieser Zeit im Kyro-Schlaf. Inzwischen ist ein richtiger Krieg ausgebrochen, Cortana wurde erschaffen. Reach ist gefallen und die Menschheit steht am Abgrund, als Cutter und die verbleibende Crew erwachen. Dan Ayoub erzählt uns, dass Halo Wars 2 eine Geschichte erzählen will mit einem gleichermaßen starken Schurken als Helden. Atrioc wird als ein sehr großer und gemeiner Brute porträtiert, intelligent und mit eigener Gefolgschaft. Es ist das erste Mal, dass nur Brutes auf der bösen Seite die Hauptrolle spielen. Atriox soll ein bisschen wie Darth Vader sein, es kann also gut sein, dass wir während des Spiels noch so einiges über ihn erfahren werden.

Ein weiterer wichtiger Teil der Geschichte wird Isabel sein, eine neue künstliche Intelligenz, die sich von Cortana und Ariana stark unterscheidet. Sie wird der Crew der Spirit of Fire helfen zu verstehen, was während ihres Schlafs passierte und was sie über die Banished wissen müssen. Wie schon in Halo Wars wird der Großteil der Geschichte durch Zwischensequenzen von Blur erzählt, die großartig sind. Sie sind so fantastisch gemacht, dass es mich regelmäßig von den Sitzen gehauen hat. Das Auge fürs Detail ist fast schon makaber und man will immer noch mehr.

Ich durfte eine der frühen Missionen spielen, die an einem für Halo-Veteranen sehr markanten Ort spielt: The Ark. Die wurde von Master Chief in Halo: Combat Evolved zerstört und wird seitdem wieder aufgebaut. Während der Mission wird über diese Ereignisse gesprochen. In der Mission selbst übernehmen wir die Kontrolle über einen Haufen Marines, einen Warthog und Soldaten mit Flammenwerfern. Die Grundmechaniken sind immer noch da und wer Halo Wars gespielt hat, wird sich gleich wie zuhause fühlen. Während wir uns über die Karte bewegen, erhalten wir eine Nebenaufgabe (für Extrapunkte oder neue Einheiten) und müssen parallel das Banished-Gesindel loswerden. Die ganze Zeit sind wir in Kontakt mit den Verbündeten auf der Spirit of Fire und einem fiesen Brute, der gerne dazwischen funkt.

Ich baue eine Basis und sammele Kräfte für den finalen Angriff - dann kommt es zu etwas, dass man wohl am besten als eine Art Boss-Kampf bezeichnet. Der Brute ist gigantisch, sauer und das Ziel meiner Mission. Ich werfe ihm alles entgegen, was ich habe. Aber die Einheiten fallen wie Bowling-Pins. Ich pumpe immer weiter Einheiten raus und nach einer langen, schweißtreibenden Schlacht gehört der Sieg wir. Die Mission hat sich sehr dynamisch angefühlt, mit schönen Tempo und vielen Sachen zum Entdecken. Die Kampagne kann solo oder im Koop mit einem Freund gespielt werden. Die Ambitionen von Halo Wars 2 sind wirklich abgehoben und die Produktion fett.

Wenn die Kampagne abgeschlossen wurde, ist Halo Wars 2 ein sehr robustes Multiplayer-Erlebnis. Ihr könnt klassischen Multiplayer wie beim Vorgänger erwarten, mit normalen 1v1-Matches, zwei gegen zwei oder drei gegen drei. Es gibt außerdem noch den Modus Domination - hier macht man Punkte, indem man Zonen hält. Wer zwei oder mehr Zonen am längsten hält, gewinnt. Der Multiplayer ist so solide wie schon beim ersten Teil und ist auch genauso befriedigend.

Ein neuer Modus ist Blitz, der die Grundfesten des Spiels erschüttert. In Blitz werden keine Basen gebaut, keine Ressourcen gesammelt - es ist nur reiner Kampf und das in einem Tempo, das nichts mit dem zu tun hat, was wir aus anderen Strategiespielen kennen. Blitz basiert nur auf reinem Kartenspielen, ja, ihr lest richtig: Karten. Man hat ein Deck aus zwölf Karten - davon vier auf der Hand. Mit dem Ausspielen schicken wir unsere Einheiten aufs Schlachtfeld, es gibt keine Bauzeiten oder Abklingphasen.

Das Einzige, was wir erweitern, ist Energie, die man an verschiedenen Orten auf der Karte findet. Unterschiedliche Karten brauchen unterschiedliche Mengen an Energie, Scarabs sind etwa teurer als einfache Grunts. Ich habe einige 2vs2-Matches gezockt und es wurde schnell klar, dass man mit seinem Partner eine Balance finden muss, um ein breites Arsenal zu erhalten. Man beginnt mit vorgegebenen Karten, aber wenn man im Level aufsteigt, kommen neue Einheiten und Upgrades dazu und man wird so immer mächtiger.

Man kann unterschiedliche Strategien verfolgen, wenn man sein Deck baut. Will man seine Einheiten schnell raushauen und dafür nur wenig Schaden machen oder lieber weniger stärkere Einheiten nutzen? Es dreht sich alles um die Balance und wenn man mit jemandem zusammen spielt, kann man die Schwächen des jeweils anderen ausgleichen, wenn man die Karten sorgfältig auswählt und tolle Synergien erzeugt. Mir hat Blitz jedenfalls richtig viel Spaß gemacht mit seinem schnellen und süchtig-machenden Gameplay.

Halo Wars 2 will erweitern, verbessern, entwickeln und - vor allem - das Strategie-Genre wieder ins Rampenlicht ziehen. Es ist ein ambitioniertes Projekt und sowohl Kampagne, Story, Hintergrundgeschichte als auch der Multiplayer sind gut aufgestellt. Da das Spiel auch für PC erscheint, können diesmal noch viel mehr Spieler in den Genuss von dem kommen, was Halo Wars 2 zu bieten hat. Im Februar 2017 ist es soweit und es fühlt sich ganz danach an, als würde Halo Wars 2 etwas ganz besonderes werden.