Nur drei Wochen vor dem offiziellen Release von Ubisofts neuestem Open-World-Rollenspiel Watch Dogs 2 haben wir noch einmal die Gelegenheit ergriffen, in der Rolle von Profihacker Marcus Holloway die sonnige Bucht von San Francisco zu erkunden. Neben der Millionenstadt warten drei weitere Gebiete auf uns, darunter das ländliche Marine County, Oakland und der aus technologischer Sicht wohl interessanteste Ort: das Silicon Valley. Die Weltkarte ist dabei angenehm ruhig gehalten, Icons und Missionswegpunkte treten nur sporadisch auf. Wie bei Grand Theft Auto V müssen wir viele Standorte erst finden, damit sie auf der Weltkarte eingezeichnet werden - überladen ist das also ganz sicher nicht.

Um diese riesige Metropole zu erobern, hat Ubisoft Montreal die Fahrphysik erneuert und ein ausgefeiltes Schadensmodell für die vielen Vehikel eingefügt. Doch auch an der eigentlichen Fortbewegung hat sich einiges getan, denn Marcus ist im Parcours-Rennen bewandert und überwindet problemlos ziemlich amtliche Hindernisse. Das bedeutet nicht, dass wir uns in Watch Dogs 2 wie Eizo aus Assassin's Creed bewegen. Ich würde es eher mit dem Bewegungsdrang eines jungen und energiegeladenen Sportlers vergleichen, auch weil diese Erklärung recht gut zum Thema des Spiels passt.

Die Charaktere von Watch Dogs 2 sind jung, frei und unheimlich abgedreht und genauso empfand ich auch die Stimmung des Spiels.

Watch Dogs 2 orientiert sich nämlich an der heutigen Zeit und versucht, aktuelle Trends zu berücksichtigen. Das Internet der Dinge, ein vernetztes Leben und unsere digitalen Fußspuren sind Themen, die in der ein oder anderen Weise angegangen werden. Einige Missionen bekommt Marcus zum Beispiel, indem wir bestimmte Personen mit dem Smartphone scannen und diese Informationen weiterverfolgen. Die Charaktere von Watch Dogs 2 sind jung, frei und unheimlich abgedreht und genauso empfand ich auch die Stimmung des Spiels. Einige Missionen scheinen darauf ausgelegt zu sein, diesen energischen Zeitgeist einzufangen. Und auch wenn mir persönlich das flippige Setting nicht zusagt, fühlte ich mich mit der fast fertigen Version gut unterhalten.

Das Mehrspielerelement war schon im ersten Spiel ein großes Highlight und der Nachfolger versucht, daran anzuknüpfen. In vielen Missionen müssen wir darauf gefasst sein, von anderen Spielern überwacht zu werden und sogar mit ihrem Einschreiten rechnen. Watch Dogs 2 nutzt einen nahtlosen Multiplayer, der Offline-Inhalte mit Mehrspielerinformationen vermischt. Ladepausen treten deshalb nur dann auf, wenn wir zu einem anderen Punkt auf der Weltkarte springen. Das Betreten und Verlassen der Online-Server unterbricht das Spielgeschehen in keiner Art und Weise.

Für richtige Stealth-Missionen scheint das Spiel gar nicht ausgelegt zu sein.

Wie es mit der Aktivitätsvielfalt im Multiplayer aussieht, dazu kann ich leider nichts sagen. In der Testversion haben sich die Spieler an einfachen Hacking-Missionen probiert, die allerdings auch solo zu bewältigen waren. In der Regel mussten wir dazu in ein verteidigtes Territorium eindringen und Daten von einem Server herunterladen. Das alarmierte wiederum die Wachen, die daraufhin die Waffen zückten. Für richtige Stealth-Missionen scheint das Spiel gar nicht ausgelegt zu sein, eine Funktion für das Laden des letzten Checkpoints habe ich in den Einzelspielermissionen vermisst. Als ich während des normalen Spielens auf andere Hacker traf, eskalierten die Situationen meist sehr schnell, wahrscheinlich sollten Stealth-Liebhaber deshalb mit geringen Erwartungen an Watch Dogs 2 herantreten.

Watch Dogs 2 kann ein großer Spaß für ein bestimmtes Klientel werden. Mit jugendlichem Charme, überzogenen Charakteren und einem besonderen Fokus auf aktuelle Technik- und Medientrends will Ubisoft Mitte November die Herzen vieler Spieler gewinnen. Trotz meiner Bedenken hinterlässt Watch Dogs 2 einen tollen Eindruck, der Sandkasten rund um die Großstadtmetropole San Francisco hat mich ebenfalls überzeugt. Neben erweiterten Multiplayerfeatures liefert Ubisoft mit der freien Missionsstruktur, verbesserten Fahrzeugmodellen sowie der Parcours-Bewegung ein paar gute Gründe, im kommenden Winter ins sonnige Kalifornien zu verreisen.