In Forza Horizon 3 dauert es nicht lange, bis man die Gelegenheit bekommt, in ein paar millionenschweren Superkarren durch den Dschungel und an den endlosen weißen Stränden Australiens entlang zu rasen. Der Fokus des Spiels liegt dabei nicht auf perfekten Rundenzeiten. Die Horizon-Reihe ist jeher Playground Games' eigene kleine Ecke von Forza. Die ernsten Rennen am Nürburgring und in Silverstone bleiben dem großen Bruder Forza überlassen. In Forza Horizon 3 geht es wieder um Spaß hinter dem Lenkrad - das heben auch die Entwickler gerne immer wieder hervor.

Während unseres Besuchs bei Playground Games haben wir die ersten Stunden des fertigen Spiels gezockt - und die waren extrem unterhaltsam. In einem der ersten Rennen müssen wir gegen einen Jeep gewinnen, der unter einem Helikopter hängt (wie unten im Gameplay-Clip zu sehen). Das ist die Art Events, die uns in diesem Spiel erwartet. Na klar, es gibt auch "normale" Rennen durch Städte, über Landstraßen und eine Wüste wie in Mad Max, aber den meisten Spaß bringen die absurderen Momente des Spiels.

Der Abwechslungsreichtum bei Gelände und Umgebung ist wirklich beeindruckend.

Das Spiel beginnt mit uns als Manager des Horizon-Festivals und wie wir in Australien zur Renn-Party des Jahrzehnts ankommen. Es gibt eine lange Liste an Auswahlmöglichkeiten für unsere Spielfigur, die sowohl männlich als auch weiblich sein kann. Man kann sich auch einen Rufnamen aussuchen, mit dem uns dann andere NPC ansprechen. Eine ordentliche Liste an Namen steht zur Auswahl, darunter normales Zeug oder Kino-Referenzen. Wenn Aussehen und Name feststehen, wird es Zeit, so viele Fans wie möglich einzusammeln, denn so levelt man hoch. Fans bekommt man, indem man an Rennen teilnimmt, verrückte Stunts ausführt oder andere Fahrer für das Festival anheuert. Wenn das Festival wächst und man mehr Fans im Rücken hat, kommen neue Locations hinzu. Ich hatte die Wahl zwischen Großstadt oder dem verlassenen Outback - und hab mich natürlich für letzteres entschieden.

Das schwere Gelände erfordert natürlich eine andere Art von fahrbarem Untersatz, denn auf dem Sand wird es im tiefgelegten Lamborghini schwer - und da kommen die neuen Buggies ins Spiel. Die kleinen Offroader machen in den Dünen wirklich Laune. Der Abwechslungsreichtum bei Gelände und Umgebung ist wirklich beeindruckend - gerade noch flitzt man zwischen Hochhäusern durch Surfers Paradise und im nächsten Moment segelt man durch die Wüste, um danach durch den Regenwald zu cruisen. Australien ist der perfekte Hintergrund für Forza Horizon 3.

Und es sieht wunderschön aus. Die Karren, Australien selbst - alles sieht fantastisch aus. Ich habe die Xbox-Version gespielt, aber Playground hat die Gelegenheit genutzt um das Spiel in 4K auf dem PC vorzuführen und wenn man einen PC und Bildschirm hat, der davon nicht überfordert ist, gibt es nur wenig was so gut aussieht. Andererseits sind gutaussehende Rennspiele auch keine Seltenheit.

Alle, die gerne ihren Wagen fotografieren, können sich über den neuen Drohnen-Modus freuen.

Ich konnte natürlich nur die Oberfläche der riesigen Auswahl an Fahrzeugen ankratzen, von denen es über 350 im Spiel geben wird. Es ist für jeden was dabei. Vom Muscle Car und den neusten europäischen Hypercars bis zu riesigen Offroadern - es gibt fast alles. Leider hatte ich keine Gelegenheit, den Warthog vom Master Chief auszuprobieren, der erst später veröffentlicht werden soll.

Natürlich kann man sich in der Garage die Wagen etwas näher ansehen und einen Blick auf die Innenausstattung werfen. Die Fahrzeugperformance lässt sich wie in Forza Motorsport 6 anpassen. Auch das Aussehen des eigenen Boliden ist wie im großen Vorbild gestaltbar. Wer seine Karre nicht selbst lackieren und mit Decals bekleben will, kann sich die Arbeiten anderer Spieler herunterladen.

Alle, die gerne ihren Wagen fotografieren, können sich über den neuen Drohnen-Modus freuen - stellt also sicher, dass eure Karre wirklich genau so aussieht, wie ihr es euch vorgestellt habt. In diesem Modus kann die Kamera frei bewegt werden, wenn der Wagen vernünftig geparkt ist, um das perfekte Licht und den richtigen Bildausschnitt einzufangen.

Wenn die späteren Teile des Spiels nicht komplett verbockt werden und es keine massiven Probleme mit den Online-Features gibt, dann ist Forza Horizon 3 ein unglaublich unterhaltsames Spiel.

Trotz der Größe des Kontinents findet man sich in Australien gut zurecht. ANNA, die GPS-Stimme, führt uns schnell und leicht zum nächsten Rennen, Stunt Event oder wohin auch immer wir gerade unterwegs sind. Sie hilft auch dabei, mehr Fans zu bekommen, um das Festival zu vergrößern. Ihr interessantestes Feature konnte ich bei meiner Spielsession leider nicht erleben, denn sie liefert bei jedem Neustart des Spiels jetzt eine kleine Zusammenfassung von den Dingen, die man bei seiner letzten Session so gemacht hat.

Als Manager des Festivals ist man auch für die Musik zuständig. Im Spiel werden Radiostationen freigeschaltet, je größer das Festival wird. Es ist eher einer der Schwachpunkte des Spiels, da die acht Sender gesperrt sind, bis die Fangemeinde groß genug ist - und auch weil die Musik insgesamt nicht so besonders großartig ist. Aber jeder hat natürlich seinen eigenen Geschmack und es wird auch Leute geben, die diese Auswahl an Musik genießen können. Ich habe schon ein paar Tracks gefunden, die ich mochte, aber die ließen sich leider nicht in einer Endlosschleife abspielen. Alternativ kann man sich kostenpflichtig bei Microsoft Groove anmelden und eigene Musik bei OneDrive hochspielen und im Game nutzen.

Wenn die späteren Teile des Spiels nicht komplett verbockt werden und es keine massiven Probleme mit den Online-Features gibt, dann ist Forza Horizon 3 ein unglaublich unterhaltsames Spiel, das wirklich jeder ausprobieren sollte - egal ob Rennspielenthusiast oder einfach "nur" ein Fan von guten Videospielen.