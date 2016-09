Gleich als ich mich in die Demo für das VR-Game Robinson: The Journey gestürzt hatte, fand ich mich in einem lebendigen Dschungel voller seltsamer Geräusche und umgeben von sattem Grün wieder. Das Spiel wird als eine "lebendige, atmende Welt" beschrieben und während der Demo schwirren Insekten um mich herum, Bäume bewegten sich im Wind und es gab da natürlich noch die Hauptattraktion, die Dinosaurier. Da waren unter anderem Raptoren, Pterodactys und ich sah einen langhalsigen Dinosaurier, der aussah wie ein Brontosaurier (schwer sich da sicher zu sein).

Die Demo versetzt uns in die Rolle des Protagonisten Robin, der einem schwebenden Roboter durch den Dschungel folgt, um Dinge zu finden, die ihm vielleicht helfen - zum Beispiel Vorräte aus seinem abgestürzten Raumschiff. Es wurde in der kurzen Demo noch nicht viel über die Geschichte verraten, aber der Roboter scheint unser freundlicher Begleiter während der Zeit auf dem Planeten zu sein und steht uns mit Rat und Tat zur Seite.

Es scheint keine Kämpfe zu geben, aber das kann sich vielleicht noch ändern - die Fähigkeit, Dinge zu werfen, deutet zumindest auf die Möglichkeit hin.

An einer Stelle gab mir der Roboter einen Hinweis zu einem Rätsel, bei dem ein Dinosaurier abgelenkt werden musste, weil sein Kopf unseren Weg versperrte. Die Lösung war es, einige der Wrackteile aufzusammeln und auf die Frucht zu werfen, die der Dino gerade verspeist. Es eine Weile gedauert, bis ich darauf gekommen bin. Das Spiel soll mehr dieser Puzzle-Elemente enthalten und das war nur ein kleiner Vorgeschmack darauf. Es scheint keine Kämpfe zu geben, aber das kann sich vielleicht noch ändern - die Fähigkeit, Dinge zu werfen, deutet zumindest auf die Möglichkeit hin.

Ein weiteres Element der Demo war das Klettern - und das Feature funktioniert erstaunlich gut. Es wird recht einfach ausgeführt, indem man L2 oder R2 zum Festhalten mit den entsprechenden Händen drückt. Es hat Spaß gemacht, damit herumzuspielen und sogar fortgeschrittene Techniken wie das Wechseln der Hände sind möglich ohne abzustürzen. Das Klettern war auf Pilzen und Ranken möglich - es scheint also ein vielgenutztes Feature des Spiels zu werden. Und das gilt natürlich auch für das Erkunden.

Die technische Leistung ist durchgehend gut, die Bewegungen laufen flüssig und die verschiedenen Spielmechaniken wie Klettern, Aufheben oder Werfen lassen sich problemlos ausführen.

Optisch wirkte die Welt sehr lebendig, voller Farben und man wurde sofort hineingezogen, aber manchmal wurde es ein wenig verschwommen und die Qualität kippte. Das war kein großes Problem, aber ich frage mich, ob diese Momente im fertigen Spiel auftauchen werden und wie sehr das gesamte Erlebnis davon gestört wird. Der Gesamteindruck, mit den Wipfeln über uns, dem Dschungelboden zu unseren Füßen und dem riesigen Wald um uns herum ist allerdings beeindruckend. Die Dinosaurier sahen genauso riesig und furchteinflößend aus, wie man sich das vorstellt. Das gilt insbesondere, wenn sie wie Türme über uns ragen oder angerannt kommen, um ihre Eier zu verteidigen. Ihre Animationen sind flüssig und wirken natürlich.

Die technische Leistung ist durchgehend gut, die Bewegungen laufen flüssig und die verschiedenen Spielmechaniken wie Klettern, Aufheben oder Werfen lassen sich problemlos ausführen. Diese kleine Kostprobe hat mich neugierig auf das gesamte, prähistorische Dinosaurier-Abenteuer gemacht und ich bin gespannt, wohin die Reise gehen wird. Einen Veröffentlichungstermin gibt es bisher noch nicht und das Spiel befindet sich noch in einem frühen Stadium der Entwicklung - es ist also nicht sicher, wie lange die Spieler noch warten müssen, bevor sie mit ihrem Roboter-Kumpel den Dschungel erforschen können.