Wir leben in nostalgischen Zeiten, aber die Reboots sind echt langweilig und einfallslos geworden. Es scheint, jedes Medium verlässt sich darauf, dass die Konsumenten die großartigen Momente von früher wiedererleben möchten. Team 17 ist mit seinem neuen Worms-Spiel namens Worms WMD im klassischen 2D-Look auf diesen Zug aufgesprungen, aber man muss zur Ehrenrettung sagen, dass es sich nicht erzwungen anfühlt und auch nicht langweilig. Worms WMD ist ein komplett neues Spiel - zwar eine Hommage an die alte Spiele, aber trotzdem frisch. Also was haben die Leute bei Team 17 richtig gemacht?

Der Kern des Spiels ist die großartige Worms-Forme, an die sich viele noch aus den Zeiten von Worms Armageddon erinnern werden: ein schlichtes, rundenbasiertes Kampfspiel auf wackeligem, zerstörbaren Gelände. Die Entwickler haben den Pseudo-3D-Stil der letzten Jahre rausgeworfen und durch einen schlichten 2D-Look ersetzt. Ein paar der neuen Features aus Worms Battlegrounds sind auch weg - die Wasserphysik und die unterschiedlichen Wurmklassen. Das bringt das Spiel zurück zu den Wurzeln. Der neue Stil passt großartig, er ist einfach und klar. Die Würmer sind vor den schicken Hintergründen wieder gut zu erkennen. Die Umgebungen haben ihren eigenen Rhythmus, bei dem Teile des Geländes ständig vor sich hinwackeln und den fast schon kindischen Stil noch unterstützen. Sich von dem 3D-Stil zu verabschieden war nötig und passt auch so viel besser zum 2D-Gameplay.

Werbung:

All die ganzen klassischen Waffen und Mechaniken sind natürlich wieder mit von der Partie.

All die ganzen klassischen Waffen und Mechaniken sind natürlich wieder mit von der Partie. Ninja-Seile, Bazookas und die Heilige Handgranate sind immer noch Teil der ausgedehnten Ausrüstung. Die Spieler können immer noch die Windrichtung zu ihrem Vorteil nutzen. Diese Mechanik funktioniert großartig, rechnet also besser mit ein paar Rückwärts-Bazooka-Schüssen von gegnerischen Würmern. Die Fortbewegung ist gleich geblieben, die Würmer kriechen über das Gelände, hüpfen oder machen Backflips auf leicht erhöhte Plattformen. Die Einzeiler und Kalauer der Würmer sind dabei natürlich immer präsent.

Das Spiel mag etwas zu seinen Wurzeln zurückgekehrt sein, aber es gibt auch ein paar echte Neuerungen - dazu gehören feste Geschütztürme, installierte Scharfschützengewehre, Crafting von Gegenständen, das Verstecken in Gebäuden und Fahrzeuge. Die größte Änderung bringen die Fahrzeuge wie Hubschrauber, Panzer oder Robo-Mech, aber was mir besonders auffiel, ist die nahtlose Integration der Gebäude in die Landschaften. Diese Strukturen bieten zusätzliche Deckung und erlauben einige trickreiche Taktiken, ohne dass man sich seinen eigenen Bunker graben muss. Sie passen zu jedem Karten-Thema und machen das Spiel interessanter, indem sie buchstäblich zusätzliche Level hinzufügen.

Die Fahrzeuge und Türme sind aber auch große Neuerungen. Team 17 spendiert den Würmer Helikopter und Panzer, die ganze Teams von Würmern plattmachen, wenn man den Schusswinkel in den Griff bekommt und nebenbei noch das Gelände dem Erdboden gleichmacht. Sie tauchen mir persönlich ein bisschen zu häufig auf, aber man kann die Einstellungen nach seinem eigenen Geschmack anpassen. Die Türme sind mit fixierten Waffen ausgestattet, darunter Mörser und Scharfschützengewehre, können aber leicht zerstört werden. Es ist eine gut ausbalancierte Mechanik, die gut zur klassischen Formel passt. Sie sind vielleicht ein bisschen zu stark, aber ein guter Schuss mit der zuverlässigen Bazooka und sie sind Geschichte.

Team 17 spendiert den Würmer Helikopter und Panzer, die ganze Teams von Würmern plattmachen, wenn man den Schusswinkel in den Griff bekommt und nebenbei noch das Gelände dem Erdboden gleichmacht.

Werbung:

Crafting scheint mittlerweile das Bestandteil von jedem Spiel zu sein - und wie bei so vielen anderen scheint es auch hier ein wenig fehl am Platz zu sein. Es ist ein einfaches System, aber es dauert einfach zu lange. Man sammelt Teile aus Kisten oder schraubt seine Waffen auseinander, um seine Waffen zu modifizieren und Bazookas mit Flammenschüssen oder verstärkte Minen zu erhalten. Es fühlt sich an wie eine angetackerte Mechanik, die eigentlich nichts wirklich Neues bringt. Ich habe die Funktion überhaupt erst nach ein paar Matches bemerkt und es war mir einfach zu fummelig, auch wenn man während des gegnerischen Zugs an seiner Ausrüstung schrauben darf.

Aber: Die klassische Worms-Formel ist wieder zurück und das ist auch der Hauptfokus von Worms WMD - und genau deswegen ist der nächste Titel dieser Reihe auch so gut. Es gibt nicht zu viele Gimmicks und das Gameplay ist immer noch stark. Es gibt genug von dem alten Zeug, das wir so lieben und genügend frische Mechaniken, damit es sich neu und frisch anfühlt. Ab dem 23. August dürfen wir uns wieder meisterhaft selbst in die Luft sprengen. Wer mag, schaut sich jetzt noch den Livestream in der Wiederholung an, der liefert zwei Stunden Gameplay.