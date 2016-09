Sudden Strike 4 ist ein Echtzeitstrategiespiel, das uns einmal mehr in die furchtbaren Kämpfe des Zweiten Weltkrieges entführt. Anders als der Großteil der Strategiespiele verzichtet Sudden Strike 4 jedoch auf die Basenbau-Komponente und konzentriert sich allein auf die taktischen Echtzeitkämpfe. Wir müssen mit den wenigen Einheiten arbeiten, die wir am Anfang eines Levels erhalten, allerdings gibt es an gewissen Stellen weitere Verstärkung. Der Einzelspielermodus umfasst die Hauptkampagnen von Deutschland, der Sowjetunion und den Alliierten Streitkräften, dazu gesellt sich ein Mehrspielermodus. Insgesamt soll es knapp zwanzig Einzelspielermissionen geben, der Multiplayer ist für bis zu acht Spieler ausgelegt. Ansonsten sind bislang keine weiteren Details bekannt.

Bevor wir eine Mission beginnen, wählen wir einen der Strategen aus. Diese Helden greifen zwar nicht direkt in das Kampfgeschehen ein, dafür verfügen sie jedoch über unterschiedliche Fähigkeiten-Sets, die einen gewichtigen Einfluss auf die taktischen Möglichkeiten unserer Einheiten in den Missionen haben. Sudden Strike 4 bewertet unsere Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld mit bis zu drei Sternen pro Mission, die wir nach Abschluss dazu nutzen, um die Talente unserer Strategen zu individualisieren. Das schaltet neue, starke Fähigkeiten frei, mit denen sich die Einzelspieler-Level auf einem anderen Wege angehen lassen.

Wenn der Feind seinerseits beschädigte Panzer am Wegesrand liegen gelassen hat, dürfen wir diese unter bestimmten Bedingungen reparieren und mit unseren Fußsoldaten besetzen.

Fußsoldaten verschanzen sich auf Befehl hin in Häusern, Schützengräben oder schaufeln sich bei entsprechendem Skill sogar ein Loch in den Boden, um dem Feind mit zumindest einem Minimum an Deckung entgegenzutreten. Wenn sich die Soldaten hinter Häuserwänden verbarrikadieren, wechseln sie dort sogar ihre Positionen und schießen aus unterschiedlichen Fenstern, um gegnerischem Feuer zu entgehen. Die KI berechnet, wie aussichtsreich ein solcher Kampf ist und ruft dementsprechend Verstärkung via Leuchtsignal. Dynamisches Wetter hat einen Einfluss darauf, wozu Einheiten imstande sind. Matschiges Gelände erschwert zum Beispiel das Vorankommen schwergewichtiger Truppenformationen.

Die Maschinerie des Zweiten Weltkrieges spielt eine wichtige Rolle in Sudden Strike 4. Panzer, Triebwagen mit unterschiedlichsten Funktionalitäten und diverse Flugzeugtypen begleiten unsere Streitkräfte. Das Spiel möchte mit Authentizität punkten und uns entsprechend viele Möglichkeiten geben. Sudden Strike 4 erkennt solche Vorgehensweisen und belohnt das mit Punkten, die am Ende der Mission unsere Sterne-Bewertung anhebt.

Auf dem Anspielevent haben die Entwickler versichert, dass kein Spieler dafür bestraft werden soll, Dinge falsch anzugehen. Allerdings wollen sie taktisches Vorgehen belohnen, um raffinierte Strategen zu innovativen Ideen zu motivieren. Dennoch wird einem Sudden Strike 4 einiges abverlangen, da das richtige Management der entsprechenden Einheiten und die Kenntnis der unterschiedlichen Karten quasi vorausgesetzt wird, um überhaupt strategisch vorgehen zu können. Sudden Strike 4 soll im zweiten Quartal 2017 für den PC, die Playstation 4 und die Xbox One erscheinen. Mod-Support für das auf der Unity-Engine basierende Spiel wurde ebenfalls bestätigt.