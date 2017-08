Street Fighter V: Menat kommt am Dienstag

Wie die Kampfspielfreunde von Street Fighter V sicher schon längst mitbekommen haben, wird das Spiel eine neue Kämpferin bekommen. In den vergangenen Wochen gab es etliche Leaks und interessante Informationen um die Streiterin, die sogar bereits in Eds Story-Modus erwähnt wurde. Nun hat Capcom offiziell bestätigt, dass die Energiekugel haltende Wahrsagerin Menat am Dienstag, also schon morgen, zu Street Fighter V hinzugefügt werden soll und drei Kostüme erhält. In einem ersten Trailer zeigt sie sich als fähiger Neuzugang, die mit ihrer Energiekugel einige böse Kombos entfesselt. Diese Orbs kann sie in verschiedenen Arealen positionieren und auf Befehl hin zur Explosion bringen. Mit dem Dienstag-Update kommen zudem die Jubiläums-Kostüme von Guile, Ibuki, Karin und Bison in das Spiel, anlässlich des 30-jährigen Geburtstags. Glaubt ihr Menat bringt frischen Wind in das Kampfspiel?