Playerunknown's Battlegrounds schlägt Spielerrekord von CS: GO

Anfang der letzten Woche hat Bluehole Studio auf der Gamescom in Köln bestätigt, dass sich Playerunknown's Battlegrounds über schon acht Millionen Mal verkaufen konnte und bereits über 700.000 Spieler gleichzeitig in seien Bann zog. Seit Juli 2017 ist das ein Zuwachs von über 33 Prozent und diese extreme Entwicklung ist dafür verantwortlich, dass es dem Battle Royale-Spiel am Wochenende auch gelungen ist, den Rekord von Counter-Strike: Global Offensive zu übertreffen - 850,485 simultane Nutzer.

Das einzige Spiel das auf der Plattform jemals mehr Spieler gleichzeitig umfasste ist DOTA, 2 mit unglaublichen 1.291.328 Nutzern. Auch wenn es noch eine Weile dauern könnte, bis PUBG diesen Giganten übertrumpft, scheint das Vorhaben machbar. Am Sonntag lag das Spiel von Brendan Greene zeitweise zum ersten Mal in seiner Geschichte vor DOTA 2, weil "nur" 842.919 Nutzer spielten. Ob Playerunknown's Battlegrounds das Top-Valve-Spiel übertrifft, ist vielleicht noch eine Frage der Zeit. Was denkt ihr?