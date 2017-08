Yakuza Kiwami 2 offiziell vorgestellt

Wenn ein lokaler Playstation Store ein Spiel ankündigt, dann ist das eine der zuverlässigeren Quellen, die wir in unserem Alltag sehen. Als vor ein paar Tagen der taiwanische Playstation Store Yakuza Kiwami 2 enthüllte, war vielen Spielern klar, welche Ankündigung das hauseigene Sega-Studio vornehmen wird. Am Samstag war es dann auch soweit und der Entwickler äußerte sich offiziell zu den Verbesserungen, die ihr nächstes HD-Remake erhält. Auf den gezeigten Screenshots werden Fans einen neuen Schauplatz erkennen, die zweite große Überraschung ist Goro Majima, der uns als spielbarer Charakter zur Verfügung steht. Fans des Soundtracks dürfen sich zudem auf ein neues Musikthema in Yakuza 2 freuen. Zwei neue Videos begleiten die offizielle Enthüllung, der zweite Trailer stellt Charaktere und die Geschichte in den Vordergrund. Ob Sega noch an etwas anderes arbeitet, als an Remakes?