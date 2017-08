Assassin's Creed Origins: Video stellt offene Welt vor

Der neueste Ableger der beliebten Assassin's Creed-Reihe will einiges an der langlebigen Franchise-Formel ändern und versetzt uns zurück in das alte Ägypten, wo wir mit den Pharaonen Intrigen schmieden. Neben dem bestechenden Setting watet Assassin's Creed Origins mit einer gewaltigen offenen Welt auf, die von Ubisoft als "die bisher größte Welt der Serie" bezeichnet wird. Ob es sich dabei um eine leere Versprechung handelt oder uns das Montreal-Studio komplett überraschen wird, das erfahren Spieler am 27. Oktober auf dem PC, der Playstation 4 und der Xbox One. Einen Einblick in die Vielfalt des alten Ägyptens, bekommt ihr im unteren Trailer. Gefällt euch, was ihr seht?