Spieler verstört von COD: WWII-Beta

Am Wochenende fand die Beta von Call of Duty: WWII statt, in der die Entwickler die Standfestigkeit ihrer Online-Infrastruktur testen wollten und Vorbesteller auf der Playstation 4 erstmals die Chance erhalten haben, einen Blick in ihre nächste Investition zu werfen. Das Feedback wird seinen Weg in den Fertigungsprozess finden, denn das ist offenbar auch dringend nötig, da einige Spieler alles andere als glücklich über spezielle Aspekte des Spiels sind. Auf NeoGAF und Reddit beschweren sich viele Nutzer etwa über das lächerliche Herumschreie der Spielfiguren, das manchen Spieler offenbar sogar im Schlaf plagt. Außerdem stören unnötig lange Punktelisten nach den Matches, sowie ein paar Detailfragen beim Sprinten, der Reichweite der Schrotflinte und den Ladezeiten. Hoffentlich werden Sledgehammer Games und Activision die Kritik annehmen und zumindest das Brüllen der Figuren reduzieren. Nächstes Wochenende findet erneut eine geschlossene Betaphase statt, diesmal nicht nur exklusiv auf der PS4, sondern auch auf der Xbox One. Habt ihr am Wochenende in das Spiel geschaut oder wartet ihr bis zum nächsten Termin?