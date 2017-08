Project Scorpio ist die meistverkaufte Xbox der Microsoft-Geschichte

Im offiziellen Xbox-Blog feiert Microsoft einen wichtigen Meilenstein in Sachen Konsolen-Vorbestellungen. Wie das Unternehmen bekanntgab, ist die Xbox One X mittlerweile die am schnellsten verkaufte Konsole ihrer Firmenhistorie. Mike Nichols, Xbox-Vizepräsident im Bereich Marketing, berichtet, dass in zwei Tagen mehr Exemplare der Project Scorpio-Edition verkauft wurden, als irgendeine firmeneigene Konsole jemals zuvor.

"Sonntagnacht enthüllten wir in Deutschland die Xbox One X: Project Scorpio Edition, eine spezielle Konsole, gestaltet für unsere größten Fans. In dieser Nacht eröffneten wir die weltweiten Vorbestellungen und wurden von eurer Antwort überwältigt. Binnen weniger Tage sahen wir rekordverdächtige Verkäufe in vielen Ländern der Welt. Ihr, unsere größten Fans, habt in den ersten fünf Tagen mehr Xbox One X: Project Scorpio Edition-Konsolen gekauft, als irgendeine Xbox je zuvor."

Außerdem erklärte Nichols, dass weitere Standard-Versionen der Xbox One X produziert werden, um die extreme Nachfrage zu bearbeiten. Im nächsten Monat sollen zusätzliche Geräte geliefert werden, um bis zur Veröffentlichung am 7. November den offensichtlichen Bedarf abzudecken. Seid ihr unter den glücklichen Besitzern einer Project Scorpio?