Last Day of June lockt mit speziellem Deal

505 Games kündigte eine nette Werbeaktion für ihren neuen Titel Last Day of June an, dem nächsten Abenteuer des italienischen Studios Ovosonico. Die Promotion sichert euch Brothers - A Tale of Two Sons gratis dazu, falls ihr im Aktionszeitraum vom 31. August bis zum 14. September die Day One-Edition von Last Day of June für 19,99 Euro auf Steam für den PC kauft. Eine ähnliche Aktion für die Playstation 4 ist nicht geplant, der Titel erscheint nächste Woche und wir haben erste Anspieleindrücke für euch am Start.