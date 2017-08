Secret of Mana wird für PS4, PS Vita und PC neu aufgelegt

Heute haben wir ganz besondere Nachrichten für Fans der ehrwürdigen Mana-Reihe: Square Enix gab am Morgen bekannt, dass ihr klassisches Action-RPG Secret of Mana - 1993 auf dem Super Nintendo erschienen - im Frühjahr 2018 auf Playstation 4, Playstation Vita und PC (via Steam) verfügbar wird. All diejenigen die das Abenteuer nicht auf dem SNES Mini spielen können, müssen sich den 15. Februar auf ihrem Kalender eintragen. Die neu aufgelegte Version bietet frische "3D-Grafiken und aktualisiertes Gameplay, um neues Leben in das beliebte [Spiel] zu bringen - sowohl für alte Fans als auch für neue Spieler der Mana-Serie." Secret of Mana wird eine Menge neuer Features erhalten, einige davon haben wir hier aufgelistet:

- Audio-Updates: neu arrangierte Musik und vertonte Charaktere

- 3D-Grafiken: das gesamte Spiel enthält eigenständige 3D-Grafiken

- verbessertes Gameplay: das Originalsystem wurde überarbeitet, um ein modernes Action-RPG mit verbessertem Gameplay zu realisieren

- weitere Dialogsequenzen: viele Schlüsselszenen des Originals wurden neu visualisiert

Der erste Trailer gibt einen kurzen Einblick darauf, was uns technisch erwartet. Laut Playstation Store liegt das Spiel preislich bei 39,99 Euro. Seid ihr froh, dass Secret of Mana zurück ist?