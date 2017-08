Drei Musou-Spiele gelangen auf Nintendo Switch

Koei Tecmo kündigte am Freitag offiziell auf ihrer Webseite an, dass sie am 9. November drei neue der Warriors-Serie veröffentlichen werden. Konkret handelt es sich hierbei um Dynasty Warriors 8: Empires, Samurai Warriors: Spirit of Sanada und Warriors Orochi 3 Ultimate - alles Titel, die in den vergangenen Jahren bereits auf anderen Plattformen erschienen sind. Sämtliche Zusatzinhalte der jeweiligen Abenteuer werden in den Switch-Versionen enthalten sein, deshalb werden die Titel auch zum Originalpreis neu veröffentlicht. Ob die Musou-Titel auch hier in Europa vertrieben werden, ist noch nicht offiziell bestätigt, doch angesichts der großen Beliebtheit der Konsole liegt das durchaus im Bereich des Denkbaren. Würdet ihr euch darüber freuen, neues Dynasty Warriors-Futter auf der Switch zu haben?