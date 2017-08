Microsoft: Crackdown 3 so früh anzukündigen war ein Fehler

Vor ein paar Tagen hat Microsoft die Verschiebung von Crackdown 3 bekanntgegeben und genau das war eines der Gesprächsthemen im Interview mit dem General Publishing Manager der Microsoft Studios, Shannon Loftis, von Polygon. Loftis gab darin zu, dass die Firma einen Fehler gemacht habe, indem sie das Spiel zu früh ankündigten:

"Ich denke wir haben Crackdown [3] zu früh angekündigt.", so der Microsoft-Repräsentant auf der Gamescom in Köln. Indem das Studio wiederholt verkündete, dass das Spiel mehr Zeit benötigte und deshalb verschoben wurde, wurde vielen Spielern klar, dass das Team die Herausforderung der Entwicklung unterschätzt haben, so Loftis.

"Wir haben definitiv unterschätzt welche Herausforderung es darstellt, sicherzustellen, dass alle drei Spielmodi die [entsprechende] Qualität aufweisen und liefern, was wir liefern wollen. Deshalb müssen wir uns nun zusätzliche Zeit nehmen [und] sichergehen, dass wir das Spiel abliefern, dass Crackdown-Fans wollen. Es ist eine super schwere Entscheidung gewesen [, das Spiel zu verschieben], und es wurde sogar noch schwieriger, weil wir das Spiel angekündigt haben."

Die Erfahrung mit Crackdown 3 hat Loftis zufolge sogar dazu geführt, dass Microsoft als Unternehmen über den Zeitpunkt der Ankündigungen zukünftiger Videospiele nachzudenken.

"Ich denke wir haben in der Vergangenheit Fehler gemacht, indem wir exklusive Titel ein bisschen zu früh angekündigten. Wir versuchen aus diesen Fehlern zu lernen und es besser zu machen. Wir haben einiges in Entwicklung, aber diesmal sprechen wir nicht darüber. [Als Unternehmen] müssen wir auf lange Sicht denken und nicht nur an das Frühjahr 2018 und wir wollen sichergehen, dass der Sommer, der Herbst und das Frühjahr 2019 ebenfalls große, einzigartige und lustige Erfahrungen für Xbox-Spieler bereithält."

Crackdown 3 wird im Frühjahr 2018 für PC und Xbox One erwartet.