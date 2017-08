Pokémon Go: Dataminer finden Hinweise auf Pokémon der dritten Generation

Wenn Leute in ihrer Freizeit im Softwarecode von Spielen herum graben, dann bringt das ab und zu interessante Ergebnisse zum Vorschein. Ein neuer Fall in Pokémon Go belegt das, denn dort hat der Dataminer Silph Road erste Hinweise auf eine neue Generation von Pokémon gefunden, die offenbar in das Spiel adaptiert werden sollen. Seinen Informationen zufolge wurden die Einträge von 135 neuen Spezies in den APK-Metadaten hinterlegt, dazu gesellen sich 73 Arten von Süßigkeiten. Die neue Pokémon-Generation ist nur das Highlight seiner Funde, doch da keine weiteren Daten außer die neuen Einträge hinzugekommen sind, wird es noch eine ganze Weile dauern, bis wir die Pokémon im Spiel sehen. Was ist euer Lieblings-Pokémon aus der dritten Generation?