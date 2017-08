Assassin's Creed und Final Fantasy XV kooperieren

Final Fantasy XV greift aktuell wild um sich und nimmt jede Möglichkeit wahr, sich mit anderen Projekten zu verbinden. Anfang des Monats war das etwa der Regalia, der bald in Forza Horizon 3 an den Start geht und seit gestern wissen wir von einer Kooperation mit Ubisoft. Square Enix hat sich dazu entscheiden, das Assassin's Creed-Universum mit dem von Final Fantasy XV zu fusionieren. Im ersten Teil dieser neuen Geschäftsbeziehung werden FFXV-Spieler, die das Traumei aus den Moogle-Chocobo-Karnival erhalten haben, das Assassinen-Outfit für Noctis freischalten. Am 31. August wird das Assassinen-Festival in Lestallum beginnen und die ganze Stadt auf den Kopf stellen. Die Bewohner tragen altertümliche Roben, überall sieht man ungewöhnliche Zeichen, Heukarren stehen an merkwürdigen Orten herum und wir dürfen unserer Crew die restlichen Outfits im Assassin's Creed-Stil kaufen. Noctis' Gewand verleiht ihm übrigens die Fähigkeit, Gegner mit einer versteckten Klinge zu töten, den Leap of Faith auszuführen und wie ein echter Assassine zu klettern. Einige dieser Aktionen seht ihr im unteren Trailer und auf den neuen Screenshots. Noch wissen wir nicht, welche Einflüsse Final Fantasy XV im neuen Assassin's Creed Origins haben wird, doch das allerletzte Bild auf dieser Seite könnte uns vielleicht einen ersten Hinweis darauf geben. Was haltet ihr von dem Final Fantasy-Assassin's Creed-Mashup?