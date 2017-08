Mercy bekommt drastische Veränderungen in Overwatch

Mercy ist ohne Frage einer der populärsten Unterstützer-Charakter in Overwatch. Einer der Hauptgründe dafür ist ihre ultimative Fähigkeit, Wiederbelebung, die sämtliche Spieler in einem großen Umkreis wiederbeleben kann. Doch Blizzard will an ihrem Fähigkeiten-Kit Änderungen durchführen und wird bei einigen Fans kontrovers diskutiert. In einem neuen Entwickler-Tagebuch enthüllte Game Director Jeff Kaplan, dass Mercy auf viele Weisen drastisch verändert wird. Zu allererst wird die Wiederbelebung schon bald keine ultimative Fähigkeit mehr sein, sondern eine reguläre Fähigkeit mit einer dreißig sekündigen Abklingzeit werden. Außerdem beschränkt sich die Wiederbelebung nur noch auf einen einzelnen Charakter, das reduziert die Effektivität ganz bedeutend.

Anstelle der Wiederbelebung tritt eine neue ultimative Fähigkeit in Kraft, die Walküre. Mit ihr kann die Heldin frei über die Karte fliegen, während sämtliche ihrer Fähigkeiten verstärkt werden. Dadurch verstärkt sich etwa ihr Heilungsstrahl und wir sind in der Lage, mehrere Helden gleichzeitig zu heilen. Die Wiederbelebung bekommt eine kürzere Abklingzeit, Schutzengel bekommt eine höhere Reichweite, ihre Blaster fügen mehr Schaden zu und noch Vieles mehr. Walküre dauert für 20 Sekunden an, wenn die Fähigkeit gut eingesetzt wird, ist das ziemlich stark (weshalb Blizzard bereits über einen Nerf nachdenkt).

Kaplan erwähnte noch, dass sein Team weitere Optimierungen vornimmt, wenn sie das Feedback der Spieler aus aus den öffentlichen Testservern kommt - die Änderungen sind also noch in Arbeit. Als Grund für diese drastischen Veränderungen nannte er das Verhalten der Spieler. Viele warteten auf "den perfekten Moment" für die Wiederbelebung, was gegnerische Attacken durch eine Wiederbelebung des gesamtem Teams praktisch aufhebt. Stimmt ihr dem Ganzen zu? Wie klingen die Veränderungen für euch?