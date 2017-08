Ubisoft: Assassin's Creed Origins wird auf der Xbox One X leuchten

Nachdem wir eine Stunde in der antiken Version von Memphis in Assassin's Creed Origins verbracht haben, sind wir Feuer und Flamme für den nächsten Eintrag des langlebigen Assassinen-Franchise. Die einjährige Pause hat dem Titel sehr gut getan und das Setting begeistert offenbar nicht nur uns. Der Titel war eines der Highlights von Microsofts gestrigen Livestream, in dem die Entwickler über die Vorzüge des Spiels auf der Xbox One X gesprochen haben. Publisher Ubisoft erklärte, dass Origins stark von der Leistung der One X profitiere:

"Das ist eine Eigenheit der Xbox One X: Wir haben mehr Speicher zum Spielen, einen schnelleren Prozessor - wir verschieben die Grenzen der Grafik.", so Game Director Ashraf Ismail. "In der Lage zu sein, das zu zeigen, und zu sehen, wie die Sonne im Nil flackert, ist atemberaubend. Ich denke es verbessert das Spiel und erlaubt dem Spiel mit voller Kraft zu leuchten. Für uns ist das großartig und toll, die Arbeit unserer talentierten Künstler zu zeigen."

