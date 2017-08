Need For Speed Payback: Gameplay-Trailer läuft in 4K mit 60 Frames

Nvidia und Electronic Arts haben ein neues Gameplay-Video von der PC-Version von Need for Speed Payback veröffentlicht, dem nächsten Eintrag der beliebten Rennspielserie. Obwohl der Clip ein sehr ähnliches Szenario zu der Verfolgungsjagd auf der E3 2017 zeigt, sehen wir den neuen BMW M5 in Aktion (das Auto, das auf der Gamescom-Präsentation weltexklusiv enthüllt wurde). Das ist natürlich nicht alles, da es in diesem Video eigentlich darum geht, wie das Spiel auf den extremen Anforderungen von 4K-Auflösung mit 60 Bildern in der Sekunde läuft. Nvidia hat deshalb einen potenten PC zusammengebastelt, der die Berechnungen stemmt und uns das butterweiche Gameplay darstellt. Unser Videoplayer hat damit leider seine Probleme, deshalb solltet ihr lieber direkt auf Youtube vorbeischauen (und dort die Einstellungen ganz hoch stellen). Need for Speed Payback erscheint am 10. November für PC, PS4 und Xbox One.