Kostenlose Zusatzinhalte für Monster Hunter: World bestätigt

In der Vergangenheit hat die Monster Hunter-Serie immer kostenlose Zusatzinhalte bekommen und trotz des Umzugs vom Handhelden auf PC und Konsole soll sich an dieser Praktik nichts ändern. Im Gespräch mit Polygon erklärte Producer Ryozo Tsujimoto, dass die neuen Inhalte ebenfalls gratis verteilt werden und der Austausch von Charakterdaten weiterhin kostenlos erfolgt. Die einzige Änderung ist an die Netzwerk-Infrastruktur der Konsolen gebunden, was dazu führt, dass Spieler auf der Xbox One und der Playstation 4 eine entsprechende Online-Mitgliedschaft benötigen, wenn sie mit anderen spielen wollen.

"Im tragbaren [Modus] war man nicht immer online und wir benötigten ein System, dass Leute das Herunterladen von Gastdaten und [DLC-]Daten erlaubt, wenn sie zu Hause sind, damit sie es unterwegs spielen.", so Tsujimoto. "Mit der Konsole können wir darauf bauen, immer online zu sein, wo auch immer man [spielt]".

Was interessiert euch an Monster Hunter: World am meisten?