Mehrere Telltale-Spiele für Nintendo Switch geplant

Wenn ihr ein Fan der Telltale-Spiele seid und eine Nintendo Switch besitzt, dann haben wir großartige Neuigkeiten für euch. In einem Interview mit Rocket Beans TV erwähnte Job Stauffler, dass Guardians of the Galaxy, Batman und Minecraft: Storymode - Staffel 2 auf Nintendos Konsole erscheinen werden. Folgendes hatte er im Interview zu sagen:

"Minecraft, das erste Spiel, kam heute heraus. Ich denke ihr könnt andere Titel wie Batman, Guardians of the Galaxy, vielleicht sogar die zweite Staffel von Minecraft in der Zukunft erwarten."

Wie es scheint bleibt die Switch auch in der Zukunft für viele Entwickler, die an das Konzept glauben, interessant. Vom episodischen Format der Telltale-Spiele ausgehend, das ebenfalls gut für mobile Geräte geeignet ist, sollten sich die Spiele auf der Switch wie zu Hause fühlen.

QUelle: Nintendo Everything.