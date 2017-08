Neue Details und Screenshots zu Fire Emblem Warriors

In der letzten Ausgabe der Famitsu bekamen wir neue interessante Details mit passender Screenshot-Galerie zu Fire Emblem Warriors, die wir unten für euch eingebunden haben. Der Artikel in der Famitsu bezieht sich auf das sogenannte System des "Zusammentuns", eine Spielemechanik die das erste Mal in Fire Emblem: Awakening vorgestellt wurde. Wenn sich unsere Verbündeten auf dem Schlachtfeld in unserer Nähe befinden können wir uns dank der Fähigkeit mit ihnen zusammentun. Im Fall von Warriors wird ein Charakter vorne positioniert während der andere hinter ihm steht. In dieser Phase erscheinen Indikatoren für die "Dual Attack Gauge" und den "Dual Guard Gauge". Während die "Dual Attack Gauge" die Verteidigung der Gegner zerstört, kontert die "Dual Guard Gauge" ihre Attacken. Fire Emblem Warriors erscheint am 20. Oktober auf der Nintendo Switch und dem Nintendo 3DS. Unten seht ihr die neue Galerie:

Quelle: Nintendo Everythinmg.