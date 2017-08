Max' Fähigkeit die Zeit zurückzudrehen war im originalen Life is Strange die mit Abstand interessanteste Spielmechanik, denn mit ihr konnten wir den Ausgang von wichtigen Ereignissen in ihrer Geschichte verändern. Im Vorläufer, Life is Strange: Before the Storm, dessen erste Episode bereits nächste Woche geplant ist, kann diese Fähigkeit natürlich nicht benutzt werden, da Max nicht im Mittelpunkt der Geschichte steht. Laut Zak Gariss soll es jedoch eine andere, nicht weniger interessante Fähigkeit geben, die Chloe im Spiel benutzt: Die "Widerrede". In einem Gespräch mit IGN erklärt Gariss, wie das Ganze funktioniert:

"[Widerrede erlaubt es Chloe] Leute über ein Dialog-Minispiel zu manipulieren, um die gewünschte Art des Verhaltens von jemanden hervorzulocken."

"Arcadia Bay ist ein surrealer Ort. Wir hatten sehr viel Spaß dabei, diesen Teil der Welt zu erkunden.", erzählt Gariss.

"Auch wenn Chloe keine übernatürlichen Kräfte hat, sind die Wege auf denen wir ihr Leben erkunden sehr ungewöhnlich und enthalten übernatürliche Elemente."

Die erste Episode von Life is Strange: Before the Storm wird am 31. August für den PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Ändert die Fähigkeit etwas an eurer Herangehensweise an das Spiel?