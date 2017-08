Rise of the Tomb Raider läuft in echtem 4K auf der Xbox One X

Rise of the Tomb Raider wird im Vergleich zur normalen Xbox One-Version einige Verbesserungen auf der Xbox One X bieten. Die drei Grafikmodi, die Crystal Dynamics mit der 20-jährigen Jubiläums-Edition eingeführt hat, werden etwa hinzugefügt, außerdem sei die One X-Version von Rise of the Tomb Raider die Version mit der "höchsten Detailgenauigkeit", wie Aaron Greenberg von Xbox uns auf der Gamescom erinnerte.

Digital Foundry hat diese Aussagen nun bestätigen können. Die Kollegen erklären, dass das Action-Adventure bei 30 Frames "echtes 4K" erreicht und die hochauflösenden Assets gegenüber der Playstation 4 signifikante Vorzüge aufweisen. Die vielen Vorbesteller der Xbox One X werden also eine tolle Version mit Rise of the Tomb Raider bekommen.