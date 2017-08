Wir erkunden die europäische Todeszone in Destiny 2

Letze Woche waren wir in der Heimatstadt von Bungie zu Besuch und haben uns dort ausgiebig mit Destiny 2 beschäftigt. Nicht alles was wir dort erlebt haben, dürfen wir schon jetzt mit euch teilen, doch über einige Dinge dürfen wir bereits sprechen. Im Video seht ihr zum Beispiel einen Ausschnitt der freien Erkundung eines der größten Gebiete des Spiels - der europäischen Todeszone.

Dieses Gebiet hat seine besten Zeiten längt erlebt und wird nun von Bäumen überwuchert, die sich ihren Weg durch zerstörte Gebäude bahnen. Abseits des Wegen warten einige Geheimnisse auf uns, auf die wir während der Abenteuer-Mission "Unsafe at any Speed" stoßen. In dieser Aufgabe geht es darum, die verlorenen Sektoren zu erkunden und Daten zu sammeln. Nebenbei tauchte ein öffentliches Ereignis auf, das den Siegern mächtiges Loot spendiert, aber allen Wächtern viel abverlangt.

Die europäische Todeszone bietet natürlich auch wütende Aliens, so viel ist mal sicher. An unserer Seite hatten wir deshalb den völlig neuen Charakter Devrim Kay. Ergibt uns vom Glockenturm einer alten Kirche aus Feuerschutz und beschützt die Nachbarschaft. Treffen wir ihn, können wir mit ihm Waffen und Ausrüstung handeln.

Die europäische Todeszone ist wirklich gigantisch und wesentlich größer als das, was wir aus Destiny kennen. Da alles so weitläufig ist, konnten wir sogar einige versteckte Feinde ausmachen und das ein oder andere Geheimnis entdecken. Alles was wir in der Welt finden, wird auf einer Karte dargestellt, die uns im Verlauf des Spiels sicher gute Dienste leisten wird. Wenn wir einen bekannten Bereich erneut betreten, dürfen wir sogar wählen, wo genau wir landen wollen, um unsere Wege krz zu halten.

Was bei unserer Anspiel-Session natürlich ebenfalls eine Rolle gespielt hat, sind die verschiedenen Waffenlassen. Im Video gehen wir mit einem coolen Maschinengewehr, das Solarschaden anrichtet, sehr effektiv gegen geschildete Feinde vor. Destiny 2 erscheint in weniger als zwei Wochen und bis dahin haben wir sicher noch das ein oder andere über das Actionspiel von Bungie zu erzählen. Schaut euch das Video an und sagt uns, was ihr von der Todeszone haltet.

Werdet ihr Destiny 2 spielen?