Xbox One X verkauft sich auf Amazon besser als PS4 Pro

Mit der Xbox One X scheint Microsoft den Nerv der Zeit getroffen zu haben, denn obwohl der Vorverkauf der Konsole erst Anfang der Woche startete, ist es vielerorts schon recht schwer, noch ein Exemplar zu ergattern. Einer der ersten Online-Läden, der meldete, dass seine Lagerbestände an Xbox One X-Geräten erschöpft sei, war der Versandhandel Amazon und wir sprechen hier mit Sicherheit von einem gewaltigen Kontingent. Laut Niko Partners-Analyst Daniel Ahmad habe die Xbox One X bereits die Jahres-Verkaufszahlen der Playstation 4 Pro überholt und das nur in zwei Tagen.

Amazon belegt diese Daten mit einer eigenen Übersicht. Daraus wird ersichtlich, welche Gaming-Produkte in diesem Jahr am meisten verkauft wurden. Das neue Microsoft-Zugpferd steht dort auf Platz 66, während die Playstation 4 Pro auf Rang 90 steht. All diese Daten beziehen sich ausschließlich auf den amerikanischen Markt, der für Microsoft seit jeher stärker ist, doch nichtsdestotrotz ist das ein famoser Auftakt für das Unternehmen. Habt ihr erwartet, dass die neue Xbox derart gut anläuft?

Quelle Windows Central.