Gwent bekommt eine Story-Kampagne

Gestern hat CD Project Red eine Einzelspielerkampagne für Gwent: The Witcher Card Game angekündigt. In der Episode namens Thronebreaker lernen wir Meve kennen, "eine Kriegsveteranen-Königin von zwei Nördlichen Königreichen. Mit Blick auf die bevorstehende Invasion sieht sie sich gezwungen, erneut den Kriegspfad einzuschlagen - und begibt sich auf eine dunkle Reise der Zerstörung und Rache.", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Die bestehenden Regeln des Kartenspiels werden für die emotionalen Story-Quests ausgeweitet, um uns zu überraschen und ein wenig frischen Wind ins Spiel zu bringen. Ansonsten will uns Thronebreaker die bekannte Witcher-Welt erkunden lassen und einige Orte zeigen, die Fans bislang noch nicht so ausgiebig erkundet haben. Thronebreaker erscheint im Verlauf des Jahres für PS4, PC und Xbox One. Falls ihr weitere Informationen wünscht, klickt direkt auf die offizielle Webseite.