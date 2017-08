Ubisoft teilte Anfang der Woche einen frischen Cinematic-Trailer für den nächsten Ableger ihres Assassin's Creed-Franchise. Darin sehen wir einige der bedeutendsten Anführer der Vergangenheit, wie den ägyptischen Pharaoh Ptolemy XIII, Cleopatra und Julius Caesar, die in einem gegenseitigen Komplott stecken. Was genau unsere Rolle in diesem politischen Konflikt verstrickt sind. Zu erfahren, was unsere Rolle in diesem politischen Konflikt ist, können zumindest wir bei Gamereactor kaum noch abwarten. Assassin's Creed Origins erscheint am 27. Oktober für Playstation 4, Xbox One und PC. Freut ihr euch auf Origins?