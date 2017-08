Ubisoft enthüllt Anno 1800

Das Ubisoft-Studio Blue Byte Mainz arbeitet an einem neuen Anno, wie gestern bekannt wurde. Der nächste Teil der beliebten Aufbaustrategiespielserie führt uns in die Ära der industriellen Revolution, in der Fans neben dem komplexen Städtebau eine Kampagne, den beliebten Online-Modus und eine "Sandbox"-Erfahrung erwarten dürfen. Anno 1800 soll Ende nächsten Jahres für den PC erscheinen.

"Mit ANNO 1800 wollen wir unsere Fans wirklich glücklich machen. Wir wollen ihnen die bekannten Features der Marke bieten, die sie am meisten lieben und diese mit einer innovativen Spielerfahrung und einem erinnerungswürdigen Setting kombinieren", so Benedikt Grindel, Studio Manager bei Ubisoft Blue Byte, in der offiziellen Pressemitteilung. „Wir können es kaum erwarten, die weiteren Inhalte mit den Spielern in den kommenden Monaten zu teilen."</i>

Den ersten Trailer und frische Eindrücke aus dem neuesten Anno findet ihr unter dieser Meldung. Besticht euch das Setting oder wollt ihr lieber wieder zurück in die Zukunft?