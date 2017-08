The Crew 2 startet im März 2018

Gestern enthüllte Ubisoft das Erscheinungsdatum von The Crew 2. Wie das Studio erklärte, werde das Open-World-Rennspiel am 16. März 2018 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen und um diese Ankündigung zu feiern, hat gab es einen Gamescom-Trailer mit drei frischen Screenshots und eine genaue Erläuterung der Vorbesteller-Inhalte.

Spieler die The Crew 2 vorbestellen erhalten das sogenannte "Legendary Motors"-DLC, mit einer Harley Davidson Iron 883TM 2017 und dem Mercedes-AMG C 63 Touring Car 2016. Besitzer der Deluxe-Edition (69,99 Euro) erhalten darüber hinaus das "Motorsport Deluxe"-Add On, das die folgenden Items bereithält:

o Karte der USA und Sticker (nur in der physischen Version)

o 2017 Ford F-150 Raptor Race Truck

o 2008 Abarth 500 Monster Truck Edition

o Pilatus PC-21 Plane

o drei einzigartige Renn-Outfits

Für 89,99 Euro gibt es die Gold Edition, die beide DLC-Pakete sowie den Season Pass beinhaltet. Ubisoft kündigte außerdem ein neues Belohnungsprogramm an, das Spieler des Originals abhängig von ihrem Fortschritt (den ihr hier einblicken könnt) mit speziellen In-Game-Items für The Crew 2 belohnt. Falls ihr die Veröffentlichung von des neuen Ablegers gar nicht mehr abwarten könnt, dann registriert euch auf der offiziellen Webseite für die Beta und gehört zu den ersten Spielern.