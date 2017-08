Age of Empires IV enthüllt

Einige Spieler haben bereits im Juni auf der E3 damit gerechnet, dass Microsoft Age of Empires IV ankündigt, doch diese Überraschung hat sich der Publisher für die begeistertste Strategiespiel-Community auf der Welt aufgehoben: Für uns Deutsche. Am Abend stellte sich Dawn of War-, Homeworld- und Company of Heroes-Entwickler Relic Entertainment als Verantwortlicher von Age of Empires IV vor und ließ damit sowohl The Creative Assembly als auch Decisive Games hinter sich. Das ist leider auch schon alles, was sie aktuell zu dem neuen Spiel sagen wollen, doch Serienfans durften trotzdem mit einer kleinen Überraschung rechnen: Microsoft bestätigte nämlich, dass die Age of Empires: Definitive Edition am 19. Oktober erscheint und dass der Erfolg dieser Fassung darüber entscheidet, ob Age of Empires II und Age of Empires III nicht auch noch eine Frischzellenkur erhalten. Freut ihr euch auf das Remaster?