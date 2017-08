Katzen und Hunde kommen zu Die Sims 4

Erst vor wenigen Wochen haben wir erfahren, dass Die Sims 4 Mitte November die Konsolen erobern will. Passend dazu hat Electronic Arts in ihrem Gamescom-Livestream am Abend bekanntgegeben, dass sie dem Spiel eine Haustier-Erweiterung verpassen werden. Ab dem 10. November können Katzen und Hunde ein Bestandteil der Simulation sein und Ungeduldige dürfen ab sofort vorbestellen.

"Mit Die Sims 4 Hunde & Katzen erhalten Fans die süßesten und bezauberndsten Haustiere, die es jemals in Die Sims gab. Ob ausgewachsene Hunde und Katzen oder Welpen und kleine Kätzchen, die neuen Tools zur individuellen Gestaltung der Tiere sind so flexibel und leistungsstark, dass Spielern bei der Kreation keine Grenzen gesetzt sind. Wir wissen, dass unsere Community die Vierbeiner als Teil der Familie betrachtet. Ich bin begeistert, wenn ich sehe, was das Team alles geschaffen hat.", erklärte Executive Producer Lyndsay Pearson in der offiziellen Pressemitteilung.

Um den tierischen Spaß zu frönen, hat EA ein passendes Video veröffentlicht, das alle möglichen Arten der vierbeinigen Begleiter vorstellt. Dass wir dem Tieren Anzüge überstülpen dürfen, braucht hierbei wahrscheinlich gar nicht erst erwähnt zu werden. Was ist euer Lieblingstier im neuen Trailer?