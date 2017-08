Need for Speed Payback: Neues Video schlägt auf der Straße auf

Auf der E3 haben wir einen ersten Gameplay-Eindruck vom neuen Need for Speed Payback bekommen, das in seiner Inszenierung stark an die Fast & Furious-Serie erinnert und genau deshalb so viel Spaß machte. Auf der Gamescom hat Ghost Games nun zeigen wollen, wie die Straßen inmitten der Zivilisation aussehen und rasante Fahrten in der Stadt präsentiert. Die Polizei fährt in Payback mit richtig dicken Wagen auf, um uns dingfest zu machen, deshalb benötigen wir ebenso potente Maschinen. Wer den Cops entkommen will, muss den ein oder anderen Stunt schaffen und im Chaos die Flucht ergreifen. Wie findet ihr den Trailer?