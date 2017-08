Attack on Titan 2 enthüllt

Vor gut einem Jahr erschien Attack on Titan: Wings of Freedom, eine Mosou-Erfahrung im Stile der Dynasty Warrior-Spiele. Omega Force hat mit dem Titel einige coole Sachen ausprobiert und das kam bei den Fans durchaus positiv an. Wie das Studio gestern bekanntgab, arbeiten sie bereits an Attack on Titan 2, das im nächsten Jahr auf noch nicht näher erklärten Plattformen erscheinen soll. Das zweite Spiel wird ziemlich genau dort ansetzen, wo Wings of Freedom aufhörte und sich damit der zweiten Staffel des Animes widmen. Das sind im Moment alle Informationen zum Thema, weitere Details erhaltet ihr im ersten Teaser-Trailer. Spannend bleibt die Frage, wie Omega Force das vertikale Gameplay und die technischen Aspekte verfeinern wird. Welche Verbesserungen sollte das Team eurer Meinung nach einführen?