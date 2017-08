Life is Strange: Before the Storm bekommt Gamescom-/Launch-Trailer

Die erste Episode von Life is Strange: Before the Storm erscheint am 31. August und eine gute Woche vor diesem Datum veröffentlicht Square Enix pünktlich zum Start der Spielemesse in Köln das Veröffentlichungsvideo des Spiels. Deck Nines Prequel versetzt uns mit Before the Storm in die Rolle von Chloe, die im Video ganz schön mit ihren Emotionen zu kämpfen hat. Wenn ihr mehr über die Vorgeschichte erfahren wollt, empfehlen wir euch unsere Vorschau. Werdet ihr die erste Episode spielen, sobald sie erscheint?