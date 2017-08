Halo Wars 2: Awakening the Nightmare kommt am 26. September

Halo Wars 2 erschien im vergangenen Februar und hat dort viele Freunde auf der Konsole und Windows 10 gefunden. Im Sommer wurde dann das Awakening the Nightmare-DLC angekündigt, das für den Herbst geplant ist und das Strategiespiel mit neuen Inhalten versorgt. Seit Sonntag haben wir ein bestätigtes Datum für die Erweiterung, neue Screenshots und ein entsprechendes Video.

"Die Erweiterung spielt wenige Monate nach den Ereignissen von Halo Wars 2 und führt den Krieg auf der Ark fort." erklärt Xbox auf der eigenen Webseite. "Die Verbannten sind bereit, ihre [Unversehrtheit] zu riskieren und alles aufs Spiel zu setzen, um wieder die Kontrolle [über die Ark] im Kampf gegen Captain Cutter und die mutigen Soldaten an Bord der UNSC Spirit of Fire zu erlangen. Das hat ernsthafte Konsequenzen und diese kommen in Form der Flood!"

Das DLC bietet eine brandneue Verbannten-Kampagne, weitere Mehrspieler-Karten, Anführer und den neuen Feuergefechts-Modus Terminus. 343 Industries und The Creative Assembly arbeiten zudem an einem Zuschauermodus und einer Duellarena, damit wir in Zukunft anderen bei Turnier-Kämpfen zusehen können. Mit der Erweiterung wird Halo Wars 2 auf der Xbox One X in 4K wiedergegeben werden und HDR-Support erhalten. Wenn ihr die Woche in Köln sein solltet, habt ihr dort die Chance, selbst reinzuspielen. Schicke Screenshots und einen Trailer gibt es unten, genügen euch die Änderungen, um erneut in das Spiel zu springen?