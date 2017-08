Xbox One S im Minecraft-Design angekündigt

Am Abend hat Microsoft angekündigt, dass sie die Xbox One S in einer limitierten Minecraft-Edition veröffentlichen werden. 399,99 Euro kostet die speziell gestaltete Konsole, mit dabei sind ein passender Controller, das Spiel samt Zusatzinhalte, Online-Berechtigungen und ein Standfuß. Im Gamescom-Livestream hat das Studio außerdem verraten, dass die angepasste Konsole liebevolle Fan-Extras bereithält und beispielsweise ein Minecraft-Sound beim Starten der Konsole oder dem Einlegen und Auswerfen von Spiel-Discs abspielt. Ab dem 3. Oktober ist das Minecraft-Bundle verfügbar, hier noch einmal alle Inhalte im Überblick:

• Xbox One S Limited Edition (1 TB)

• Limited Edition Xbox Wireless-Controller im Minecraft-Creeper-Design

• digitaler Code für Minecraft

• digitaler Code für das Bonusmaterial „Minecraft Redstone Pack"

• Xbox One S-Standfuß (der nicht kompatibel mit der Xbox One X ist)

• ein Probemonat Xbox Game Pass

• 14 Tage Xbox Live Gold