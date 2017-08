Xbox One X: Scorpio-Edition enthüllt und Vorbestellungen gestartet

Das europäische Xbox-Team hat am Abend die Gamescom eingeleitet und in einem speziellen Livestream eine neue Xbox One X-Version enthüllt. Die sogenannte Xbox One X Scorpio Edition erstrahlt im Design der Original-Xbox aus dem Jahre 2001, bietet passende grüne Schriftzüge und ist mit einem Standfuß ausgestattet, um die Konsole auch vertikal zu positionieren. Interessanterweise wurde die Konsole nach dem Codenamen Scorpio benannt, der lange Zeit in der Medienberichterstattung stellvertretend für die One X verwendet wurde. Weitere Infos zur Konsole erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite, dort könnt ihr die Konsole ab sofort auch vorbestellen. Die Xbox One X erscheint am 7. November.